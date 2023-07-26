نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لـ3 قرى

اعتمدت قبل قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ 3 قرى، في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

اعتماد المخططات التفصيلية في البحيرة

وجاءت المخططات التفصيلية على النحو التالي :

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية بركة غطاس التابعة للوحدة المحلية لقرية بركة غطاس بأبو حمص.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر عثمان التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة بشر بمركز شبراخيت.

- اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة غرب مدينة إيتاي البارود.

ومن جانبها صرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة البحيرة أنه جرى اعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.

التصديق مع الوحدات المختصة لاعتماد المخططات

وأشارت مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم اعتمادها في ضوء المخططات الاستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.