مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

مصرع 3 أشخاص في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي، وحرر المحضر اللازم

وأسفر الحادث عن مصرع كل من عبد الرحمن عبد الحميد عبد العزيز، 52 سنة، ومحمود طارق عبد الباقي،24 سنة، ومصطفى زكي، 30 سنة، جميعهم مقيمون محافظة القاهرة.

ونقلت الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.