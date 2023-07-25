إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على «صحراوي البحيرة»

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلوا إلى مستشفى أبو المطامير لعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة جراء تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «محمود م غ»، 20 سنة، «فتحي ن أ»، 17 سنة، و«علي أ م»، 23 سنة، مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.