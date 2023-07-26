ضبط 30 طن أسمدة مجهولة المصدر في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر حملات تموينية في الأسواق، أسفرت عن ضبط 30 طن أسمنت في مركز أبو حمص و4 طن نخالة مجهولة المصدر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الحملات في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، أمس، من تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعرض منتجات منتهية الصلاحية.

وشهدت مدينة كفر الدوار حملة تموينية أسفرت عن تحرير 3 محاضر تموينية لعدد من المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات في مركز بدر عن تحرير 6 محاضر تموينية لبعض المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، وحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على الجهات المختصة.