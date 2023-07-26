مدبولي يتفقد منطقة الأبراج التي تنفذها الشركة الصينية بالعلمين الجديدة

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حاليًا، جولة تفقدية في منطقة الأبراج التي تنفذها الشركة الصينية بالعلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من المسئولين.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

منطقة الأبراج في العلمين الجديدة

وتقع منطقة الأبراج في مدينة العلمين الجديدة على واجهة الشاطئ، والتي تُعد رمزًا مميزًا للمدينة الجديدة.

مهرجان العالم علمين

وتشهد مدينة العلمين الجديدة حاليًا مهرجان ضخم تحت شعار «العالم علمين»، وهو المهرجان الذي حقق رواجًا عالميًا للمدينة، مع العديد من الفعاليات، ومنها عرض جوي مشترك بالتعاون بين مصر والإمارات، والعديد من العروض والأحداث الرياضية والفنية والترفيهية.