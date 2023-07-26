خطوات حجز تذاكر حفل صاحبة السعادة مع كريس المصري وأيامنا الحلوة بمهرجان العلمين

ينطلق حفل صاحبة السعادة مع كريس المصري وأيامنا الحلوة في إطار مهرجان العلمين الترفيهي الذي بتم تنظيمه لأول مرة يوم السبت المقبل الموافق 29 يوليو، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة 8 مساء، إذ يستعد محبو الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس وكريس المصري المتخصص في الخدع البصرية لحضور الحفل في الموعد المحدد.

وحددت إدارة مهرجان العلمين التفاصيل الخاصة بليلة صاحبة السعادة في العلمين مع كريس المصري وأيامنا الحلوة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد الليلة وخطوات حجزها إلكترونيا عبر موقع تذكرتي، والتي جاءت كالتالي:

خطوات حجز ليلة صاحبة السعادة في العلمين مع كريس المصري وأيامنا الحلوة

- يدخل المستخدم الراغب في حجز تذكرة ليلة صاحبة السعادة في مهرجان العلمين مع كريس المصري وأيامنا الحلوة إلى موقع تذكرتي من هنا.

- ثم يتم اختيار القسم المسئول عن الترفيه، لتظهر قائمة الحفلات المتاح حجزها حبر تذكرتي، ثم يتم اختيار ليلة صاحبة السعادة في مهرجان العلمين مع كريس المصري وأيامنا الحلوة.

جميع البيانات المطلوبة لإتمام حجز التذكرة

- وبعد ذلك يتم استيفاء جميع البيانات المطلوبة لإتمام حجز التذكرة والتي تتمثل في (الاسم بالكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف)، ثم يتم الضغط على تسجيل.

- ثم يقوم موقع تذكرتي بإرسال كود للمستخدم عبر رسائل الهاتف، والتي يجب إدخالها في المكان المخصص لذلك.

- وبعد ذلك يختار المستخدم الفئة التي يرغب بها المستخدم من قائمة فئات التذاكر المتاحة، وبعد اختيار الفئة المناسبة يتم الضغط على تسجيل حتى يتم حجز التذكرة.