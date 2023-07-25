«السفيرة عزيزة» يستعرض آخر مستجدات مهرجان العلمين الجديدة

استعرض برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة «cbc» خبرا عن بدء بطولة البادل الدولية في العلمين الجديدة، والمقرر إقامتها 27 يوليو الجاري، ومن المقرر حضور البطولة بالمجان لكل الفئات.

تفاصيل بطولة البادل الدولية بمدينة العلمين

وقالت هبة الأباصيري، إحدى مقدمات البرنامج: «آخر فعاليات مهرجان العلمين الجديدة وهو أنه تم الإعلان عن بطولة البادل الدولية والمقرر إقامتها يوم 27 يوليو وتستمر حتى 29 يوليو الجاري، وحضور البطولة هيكون مجاني من غير دفع أي رسوم وهيشارك فيها 100 لاعب وهيكون منهم لاعبين دوليين».

المواطنون يكشفون رأيهم في مدينة العلمين

كما استعرض برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» تقريرا من مدينة العلمين، وتحديدا من «مول العلمين الجديدة»، وقال أحد المواطنين في التقرير: «المكان جميل والأبراج حلوة أوي والكورنيش حلو وتعتبر من أحلى المدن اللي موجودة في مصر وتنافس أي مكان موجود بره».

وقال أخر: «حابب أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحولت من مدينة ألغام لمدينة أحلام والمدينة تعتبر وهم وخيال واللي بيتعمل في العلمين هيحط مصر في تصنيف عالمي في السياحة».