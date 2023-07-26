ضبط 50 شيكارة دقيق مدعم خلال حملة تموينية بأسيوط

تمكنت مديرية تموين محافظة أسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وبالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط 50 شكارة دقيق مدعم داخل مطحن مواني بقرية العصارة التابعة لمركز الفتح.

مطحن مواني بقرية العصارة

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إنه بناءا على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عصام سعد محافظ أسيوط شنت مديرية تموين أسيوط حملة على مركز الفتح قرية العصارة، وجرى ضبط 50 شيكارة دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة والمحظور استخدامه خارج المخابز البلدية داخل مطحن المواني المضبوطات.

حملات تموينية يومية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط أنه جرى ضبط الكميات وتحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رافقه خلال الحملة كل من أحمد سيد أحمد، ومحمد خلف أبو سليم، وأحمد مصطفى عابد مأموري الضبط القضائي بالمديرية والتحفظ على المضبوطات، مشيرا إلى أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي بمختلف المراكز على المخابز والمطاحن لضبط منظومة العمل وضبط المخالفين وضبط الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.