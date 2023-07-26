القبض على المتهمين بقتل سائق «توك توك» خلال توصيلهما في أسيوط

تمكّن رجال المباحث بمنطقة أبو تيج التابعة لمحافظة أسيوط من القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل سائق توك توك، وتم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وورد بلاغ لمركز شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط من أحد الأشخاص بغياب نجله يعمل سائق توك توك، حال توجهه للعمل، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في غيابه، وفي وقت لاحق عُثر على جثته بنهر النيل بدائرة مركز شرطة القوصية.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والتوك توك المستولى عليها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقرّ أحدهم باستيقاف المجني عليه وطلب منه توصيله لمدينة أسيوط وحال مرورهما أعلى أحد الكباري بدائرة مركز الفتح طلب منه التوقف بزعم انتظار بعض الأشخاص، واتصل بالثاني وبرفقته الثالث (مستقلان دراجة نارية قيادة أحدهما دون لوحات معدنية أمكن ضبطها) وانتظرا بالقرب من مكان توقف التوك توك.

وعقب ذلك غافل أحدهم المجني عليه ودفعه من أعلى الكوبرى فسقط بنهر النيل وغرق واستولى على التوك توك، وبداخله الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وقام المتهمان الآخران بالتصرف في التوك توك بالبيع، كما أمكن بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه.