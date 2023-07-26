محافظ أسيوط: إنشاء مجمع صناعات زراعية بالكوم الأحمر بتكلفة 100 مليون جنيه

استمتع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إلى طلبات مزارعي محصول الرمان بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز البداري، معلنًا اتخاذ خطوات جادة لإقامة مجمع صناعات زراعية بتكلفة 100 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية، لتعظيم الاستفادة من الزراعات التي تتميز بها قرى ومراكز المحافظة.

زراعات محصول الرمان

وتابع المحافظ بعض زراعات محصول الرمان بقرية الكوم الأحمر، واستمع إلى شرح من المزارعين لمراحل زراعة المحصول وأنواعه التي تشتهر بها قرى مركز البداري، ويتم تصديرها للأسواق المحلية والخارجية مشيدًا بجودة المحصول بأنواعه المتميزة.

الاستفادة من محصول الرمان

وأكد المحافظ خلال لقائه بالأهالي والمزارعين أهمية محصول الرمان الذي تتميز به قرى مراكز البداري، وساحل سليم والفتح وأبنوب ومنفلوط وصدفا، لافتًا إلى إنه جاري تعظيم الاستفادة من محصول الرمان ومختلف المحاصيل الزراعية التي تتميز بها قرى المحافظة وسيتم إنشاء مجمع صناعات زراعية بمنطقة الكوم الأحمر بمبلغ 100 مليون جنيه.

سوق حضري للخضر والفاكهة

ووعد المحافظ إنشاء سوق حضري للخضر والفاكهة على مساحة 20 ألف متر بالكوم الأحمر، لخدمة قرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لتلك المشروعات.