أعلن فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، منذ قليل، عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان غدا عن النتيجة بشكل كامل بمجرد اعتمادها بشكل رسمي في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفي هذا التقرير توضح الوطن 3 خطوات للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

الخطوة الأولى: الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية

في أول خطوة يجب أن يتبعها طلاب الثانوية الأزهرية من اجل الحصول على نتيجتهم، يتوجب عليه الدخول أولا على بوابة الأزهر الشريف، التي تختص بتوفير النتيجة كاملة فور اعتمادها، إضافة إلى العديد من الخدمات التي يتم توفيرها لطلاب الأزهر في مختلف المراحل التعليمية.

الخطوة الثانية: خدمات الأزهر الشريف

من داخل بوابة الأزهر الشريف يقوم الطالب، أو من يبحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية، بالدخول على خانة خدمات الأزهر الشريف، التي سيتم من خبالها توفير خدمة نتيجة الثانوية الأزهرية.

الخطوة الثالثة: اختيار خانت النتيجة

بعد الدخول على خدمات الأزهر الشريف، يقوم الطالب بعد ذلك باختيار خانة النتيجة، والتي تنتقل به إلى صفحة تتيح له الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم أو برقم الجلوس.

جدير بالذكر أن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من المقرر الإعلان عنها غدا بشكل رسمي في مؤتمر صحفي بحضور ضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وذلك بعدما قام الدكتور أحمد الطيب، بالإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2023، اليوم.