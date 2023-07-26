رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. متوفر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ينتظر عشرات الآلاف من طلاب الثانوية الأزهرية نتيجة الامتحانات التي يفترض أن يتم الإعلان عنها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال ساعات بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحيث يتم توفير رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 خلال وقت قريب.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وقد انتهت عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لنتيجة الثانوية الأزهرية، وفي انتظار إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية بعدما تم إعلان أسماء الأوائل من قبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اليوم.

بوابة الأزهر الإلكترونية

ومن المقرر، أن يتم توفير نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عن طريق رقم الجلوس فقط عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بعد ساعات من المؤتمر الصحفي الذي مقرر عقده غدا للإعلان عن النتيجة بشكل رسمي في مؤتمر صحفي، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية

ولكي يتمكن الطالب من الحصول على نتيجته عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، عن طريق رقم الجلوس، فعليه أولا أن يدخل على البوابة، ومن ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف، ومنها إلى رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، على أن يتم توفير الرابط بمجرد الإعلان عن ظهورها من قطاع المعاهد الأزهرية

جدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري، يبلغ عددهم هذا العام نحو 141509 طالبا في القسمين العلمي والأدبي، مقسمين على النحو التالي، 90771 للقسم الأدبي، و50738 للقسم العلمي، وتم توزيعهم على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.