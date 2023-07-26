أعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الثانوية الأزهرية ومن بينهم أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة كفر الشيخ، حيث حصدت المحافظة 3 مراكز متقدمة بين أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة كفر الشيخ

ووفقاً لبيان صادر عن الأزهر الشريف، فإن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة كفر الشيخ، كالتالي:

1- أسماء عبد الله عبد الله محمد السماحي، بمعهد فتيات أبو زيادة الثانوي الأزهري، «القسم العلمي»، وحصلت على المركز الأول بمجموع 649 بنسبة 99.85%.

2- حبيبة السيد مصطفى حسين خليفة، بمعهد فتيات كفر الشيخ الثانوي الأزهري، «القسم العلمي»، وحصلت على المركز الأول بمجموع 649 بنسبة 99.85%.

3- بلال محمد السيد أحمد جمعة، بمعهد أبو مندور الثانوي الأزهري بنين، «القسم الأدبي - مكفوفين»، وحصل على المركز الثاني بمجموع 581 أي بنسبة 92.22 %.

رئيس منطقة كفر الشيخ يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية 2023

ومن جانبه، هنأ الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة كفر الشيخ، الدور الأول، وذلك عقب إعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية، متمنياً لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، وأعرب عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنياً لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية غداً الخميس

ومن المقرر أنّ يعتمد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غداً الخميس، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل، ويُبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.