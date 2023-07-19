موعد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. المشرف على الامتحانات يوضح

ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية أولياء أمورهم موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، بعدما انتهى الطلاب من أداء الامتحانات، وسط حالة من الرضا عن مستوى الامتحانات هذا العام.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وعن موعد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، أوضح الشيخ أحمد أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية المشرفة على امتحانات الثانوية الأزهرية، أنّ أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية من المقرر أن تنتهي خلال يوم أو يومين على الأكثر داخل جميع المراكز المخصصة؛ لتصحيح الأوراق الامتحانية.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وأوضح رئيس الإدارة المركزية المشرفة على امتحانات الثانوية الأزهرية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ أعمال التصحييح الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية بدأت السبت الماضي، والذي وافق 15 يوليو، مؤكدًا أنّ من المقرر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بعد انتهاء عملية التصحيح والرصد واعتمادها من المسؤولين مباشرة.

وفيما يتعلق بموعد نتيجة الثانوية الأزهرية، أكد عبد العظيم أنه سيتم اعتماد النتيجة، خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحًا أن مجموع مواد الثانوية الأزهرية 650 درجة.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2023

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية توزيع درجات نتيجة الثانوية الأزهرية في كل مادة من المواد الدراسية التي امتحن فيها الطلاب.

وجاءت درجات المواد على النحو التالي: القرآن الكريم تحريري وشفوي: 40 درجة، ومادة الفقه من 40 درجة، ومادة التفسير: 40 درجة، والتوحيد: 40 درجة، والحديث تحريري وشفوي: 50 درجة، ودرجات النحو: 40 درجة، ودرجات الصرف: 40 درجة، ودرجات البلاغة: 40 درجة، والأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة، واللغة الأجنبية: 40 درجة، والجبر والهندسة الفراغية: 15 درجة، ودرجات التفاضل والتكامل: 15 درجة، الإستاتيكا: 15 درجة، والرياضيات التطبيقية، الديناميكا: 15 درجة، والفيزياء: 40 درجة، ودرجات الكيمياء: 40 درجة، ودرجات الأحياء: 40 درجة، ودرجات اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة، والتاريخ: 40 درجة، والجغرافيا: 40 درجة، ومادة المنطق: 40 درجة.