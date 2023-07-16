انتظام أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

واصل الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، متابعته لسير العمل بمراكز تصحيح مواد الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تفقد مركز تصحيح المواد الشرعية، اليوم الأحد، وبرفقته الشيخ ناصر الطراوي مدير مركز التصحيح، والشيخ حمام عطية.

التأكيد على بعض النقاط التي تخص عملية التصحيح

وأكد رئيس المنطقة، انتظام أعمال تصحيح مواد الشهادة الثانوية الأزهرية، لافتاً أنّه جرى التأكيد على بعض النقاط التي تخص عملية التصحيح وجاء في مقدمتها مراعاة الدقة التامة عند تصحيح الأوراق، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير، والتنويه على أنّ نموذج الإجابة يُعد استرشادياً ويجب وضعه أمام أعيُن المُصحح طوال تصحيح الأوراق وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط.

الاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة

وأوضح رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، إنّه جرى التشديد على المُصححين بمراعاة الدقة التامة وتصحيح كافة جزئيات الإجابة والتوقيع عليها داخل وخارج الورقة، وتحري الدقة عند نقل الدرجة من داخل الورقة إلى المرآة مع التوقيع ثلاثياً عليها، والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة.

الجدير بالذكر، أنّ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ هذا العام، بقسميها العلمي والأدبي بلغ 9 آلاف و38 طالباً وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 5 آلاف و518 طالباً وطالبة، عبارة عن 3 آلاف و665 طالباً، و1853 طالبة، ومن القسم العلمي 3 آلاف و520 طالباً وطالبة، عبارة عن 2000 طالب، و1520 طالبة، موزعين على 34 لجنة على مستوى المنطقة.