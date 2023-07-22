رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يوجه تعليمات للجان متابعة الشهادة الثانوية

اجتمع، اليوم السبت، الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بلجان متابعة لجان الشهادة الثانوية، برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات.

واستعرض عبد الغني، في الاجتماع، عددا من السلبيات التي تم رصدها في متابعة امتحانات الدور الأول وآليات معالجتها مستقبلا.

تعليمات خاصة بامتحانات الدور الثاني

كما وجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من التعليمات للجان المتابعة خاصة بامتحانات الدور الثاني، التي بدأت في الأسبوع الحالي.

واستقبل عبد الغني، عددا من الأسئلة والاستفسارات من السادة أعضاء لجان المتابعة والتي كانت محل اهتمام وتقدير منه.