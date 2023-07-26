يترقب الطلاب وأولياء أمورهم، معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة الشرقية، خلال الساعات المقبلة إذ من المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدا الخميس، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة الشرقية

كانت إدارة منطقة الشرقية الأزهرية أعلنت في وقت سابق أنه يمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة الشرقية فور الإعلان عنها واعتمادها غداً الخميس، وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

ازهر الشرقية: الامتحانات جرت في هدوء دون شكاوى

كان الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أكد أن امتحانات الثانوية الأزهرية جرت في أجواء تتسم بالهدوء حيث جرى توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، مضيفا أنه لم يتم تلقي أي شكاوى من الطلاب بشأن الامتحانات، حيث جاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج الدراسي.

إجمالي عدد الذين تقدموا لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الذين تقدموا لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية لهذا العام بلغ 20812 طالبا وطالبة مقسمين إلى 7730 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية و13082 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية على مستوى المحافظة، وأدوا الامتحانات أمام 58 لجنة تم توزيعها على سبع عشر إدارة تعليمية.