مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي: جورباتشوف وريجان تفاهما على عدم تمدد الناتو

قال توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، إن روسيا تريد إجراء حوار وأوكرانيا تريد حوار وأوروبا تريد الحوار، لكن أوكرانيا وأوروبا متمسكين باتفاقات ميسك قبل بدء الحوار.

وجود أوكرانيا ضمن الناتو يهدد روسيا

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتحاد السوفييتي حين تفكك، كان هناك تفهم بين جورباتشوف والرئيس ريجان بعدم تمدد ناتو ناحية الأراضي الروسية.

ولفت إلى أن وجود أوكرانيا ضمن حلف الناتو، سيهدد ذلك روسيا مباشرة، على سبيل المثال إذا وضعت الصين قوات لها في المكسيك لن توافق الولايات المتحدة، فلماذا لا يريدون ذلك لروسيا؟

وذكر أن اليوم هناك أًصوات تتصاعد بضرورة إنهاء الحرب حتى من داخل الولايات المتحدة نفسها، والشباب الأوكراني يرفض التجنيد لأنه يرى أن هناك نحو نصف مليون قتيل بسبب الحرب.