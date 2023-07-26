«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريراً حول «بيوت الحفر».. امتزاج التراث الليبي بالتاريخ

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا اليوم الأربعاء، بعنوان «بيوت الحفر أو الداموس.. امتزاج التراث الليبي بالتاريخ»، حيث تناول التقرير مدينة «غريان»، في شمال غرب ليبيا، حيث تنتشر الحفر الأرضية والتجويفات المنحوتة بصورة بدائية منذ قرون، داخل سفح الجبل، يطلق عليها اسم «بيوت الحفر» أو «الداموس».

منازل «غريان» تحف معمارية

وذكر التقرير أن منازل «غريان» فريدة من نوعها، وتُعد بمثابة تحف معمارية، تتباين في طبيعتها الهندسية، إذ لا تتشابه في أشكالها أو مساحاتها، بما يتناسب مع نوع الاستخدام وحجمه في تلك المواقع.

ويتم حفر المسكن رأسياً، ومنه يتم حفر الحجرات أفقياً، كما أن عمليات الحفر في مرحلتها الأولى تتم باختيار تركيب صخري، يكون بمثابة السقف، تليها أعمال حفر في أسفل التركيب الصخري، ثم يتم تبطين الحائط والسقف بالطين، لمنع تفتت الصخور أو تساقطها.

أما المرحلة الأخيرة، فتختص بالتصميم وتركيب ملحقات «الداموس»، إذ تُصنع الأبواب على هيئة أقواس دائرية من جذوع النخيل، بينما يتم حفر تجاويف مختلفة الأشكال في جدران الغرف، تخزن فيها لوازم المنزل الصخري.

تنشيط السياحة لاستعادة التراث

تتميز هذه المنشآت، التي حُفرت منذ قرون، باعتدال درجات الحرارة طوال العام، فهي باردة صيفاً ودافئة شتاءً، لكون الصخور المحيطة بها تعزل درجات الحرارة بإحكام، ويرتبط هذا البناء داخل الجبال بالثقافة والحضارة الليبية القديمة، ومع ذلك يعد الكثير منها مهجوراً، إلا أن سكان المدينة الليبية يأملون أن تساعد السياحة في استعادة تراثهم.