خطوات حجز حفل عمر خيرت وإليسا بمهرجان العلمين.. اعرف الموعد

انطلق مهرجان العلمين الترفيهي منذ عدة أيام، والذي يقدم العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية لكبار النجوم، بالإضافة إلى عروض الأزياء المميزة، والفعاليات الرياضية والفنية، ويستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لحفله بمهرجان العلمين برفقة الفنانة إليسا في نفس الحفل، ليجمع ذلك الحفل بين هذا الثنائي لأول مرة.

موعد حفل الموسيقار عمر خيرت والفنانة إليسا بمهرجان العلمين

وحددت إدارة مهرجان العلمين موعد حفل الموسيقار عمر خيرت والفنانة إليسا في مهرجان العلمين، على أن ينطلق الحفل يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس المقبل، لتكون تلك الحفلة هي الأولى التي تجمع بين الموسيقار الكبير عمر خيرت والفنانة إليسا.

خطوات حجز حفل عمر خيرت وإليسا في مهرجان العلمين عبر تذكرتي

- يتيح موقع تذكرتي للراغبين في حضور حفل الموسيقار عمر خيرت وإليسا إلكترونيا، ويمكن الدخول للموقع من هنا.

- ثم يتم اختيار القسم المسئول عن الترفيه، لتظهر القائمة الخاصة بالحفلات المتاح حجزها من خلال موقع تذكرتي.

- ثم يتم اختيار حفل عمر خيرت وإليسا في مهرجان العلمين الموجودة عبر موقع تذكرتي.

- وتظهر أمام المستخدم الصفحة الخاصة ببيانات الراغب في حضور الحفل وتتمثل في (الاسم بالكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف)، ويتم بعدها الضغط على تسجيل.

- ثم يستقبل الراغب في الحجز كود خاص عملية حجز التذكرة عبر رسائل الهاتف النصية، والتي يجب إدخالها في المكان المخصص لذلك.

- ثم يقوم المستخدم باختيار فئة التذكرة التي يرغب في حجزها لحضور الحفل المطلوب من قائمة فئات التذاكر المتاحة.

- وبعد ذلك يتم الضغط على تسجيل حتى يتم حجز التذكرة التي يرغبها بها المستخدم.