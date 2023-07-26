أمين الفتوى يوضح لـ قناة الناس فضل دعاء سجود التلاوة: «اجعلها لي عندك ذخرا»

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ سجود التلاوة سُنَّة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعاء سجود التلاوة هو «سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته»، كما ورد عن رسولنا الكريم ولقاءله الثواب والأجر سواء على السجود أو الدعاء.

كلمات لمن أراد الاستزادة في دعاء سجود التلاوة

وأضاف «كمال»، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء، أنَّ لمن أراد أن يستزيد في دعاء سجود التلاوة أن يقول «اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داوود».

دعاء السجود

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «لو سجد الإنسان وردد (سبحان ربي الأعلى) فيُجزي، أي ليس شرطاً الالتزام بأن تقول دعاء سجود التلاوة إذا سجدت.. مجرد ترديد سبحان ربي الأعلى 3 مرات هذا جائز.. ولكن الأفضل قول دعاء السجود عند حفظه».