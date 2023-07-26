موقف تذاكر حفل ترافيس سكوت بالأهرامات بعد إلغائه

أعلنت الشركة المنظمة إلغاء حفل ترافيس سكوت في منطقة الأهرامات، الذى كان من المقرر إقامته يوم 28 يوليو الجاري.

موقف تذاكر حفل ترافيس سكوت

وكشفت الشركة المنظمة موقف التذاكر المباعة لحفل ترافيس سكوت، فى البيان الذى أصدرته منذ قليل، إذ قالت: «سيتم إعادة قيمة التذاكر لجميع الحاجزين عند نقطة الشراء، نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الإلغاء ونقدر تفهمك للأمر، لا نزال ملتزمين بتقديم عروض حية استثنائية للجماهير ونأمل أن تتاح لنا الفرصة للقيام بذلك في المستقبل».

إعلان ترافيس سكوت عن حفله بالأهرامات

وكان ترافيس سكوت أعلن عن حفلته بالأهرامات، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن طريق نشر صورة بوستر الحفلة، ونفدت تذاكر الحفل في وقت قليل وهو 11 دقيقة فقط.

وقبل أيام من إطلاق ألبومه في حفل بمنطقة الأهرامات، نشر ترافيس سكوت عبر حسابه الرسمي على «تويتر» قائلًا: «يوتوبيا يوم 28 يوليو.. أراكم في يوتوبيا»، في إشارة إلى إطلاق الألبوم الذي يحمل اسم «UTOPIA».