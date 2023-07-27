ما هو الفجر الصادق؟.. أمين الفتوى يجيب لـ «قناة الناس»

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الترتيب اليومي للصلاة ويبدأ بدخول صلاة الفجر وتوقيت دخول هذه الصلاة بطلوع الفجر الصادق، مفرقاً بين فجرين «الفجر فجران.. فجر صادق وفجر كاذب والفجر الكاذب يكون قبل دخول الفجر الصادق بوقت قليل».

«كمال» يوضح الأحكام المترتبة على دخول الفجر الصادق

وأضاف «كمال» خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء، أنَّ الفجر الكاذب لا يترتب عليه حكم مثلاً «الامتناع عن الطعام في حالة كان المسلم سيصبح صائماً ولا يترتب عليه إقامة صلاة الفجر».

ما هو الفجر الصادق؟

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «بدخول الوقت وانتشار الفجر الصادق وهو بياض ينتشر في الأفق عرضياً.. ولكننا كسكان المدينة لو صحينا في هذا التوقيت لن نراه ولا يُرى إلا في الأماكن النائية من صحراء وغيرها».