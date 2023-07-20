وفاة رجل عمره 100 سنة خلال أداء صلاة الفجر في مسجد بمطروح

شهد مسجد الفتح في مدينة مرسى مطروح حالة وفاة رجل مسن يبلغ من العمر 100عام، خلال أداء صلاة الفجر، يدعى كرومة غنيوه الدبوسي المنفي، من أبناء قبيلة الدبابسة بمطروح.

وقال العمدة فرحات شعيب الدبوسي عمدة قبيلة الدبابسة بمطروح إن صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم، بمسجد الفتح بمدينة مرسي مطروح، والعزاء بمقر الأسره بمطروح.

وأوضح أن الراحل كان يوزع على المصليين عطر قبل الصلاة، ويحرص على أداء صلاة الفجر والتهجد.

يحافظ على صلاة الجماعة

وأضاف عمدة قبيلة الدبابسة بمحافظة مطروح في تصريح خاص لـ «الوطن» أن الراحل كان يذهب إلى مسجد الفتح وسط مدينة مرسي مطروح مبكرا، ويصلي دائما في الصف الأول، ويحرص على أداء جميع الصلوات في جماعة، وهو من عواقل قبيلة الدبابسة في مطروح، ويتصف بحسن الخلق، وصاحب السيرة العطرة في كل مكان بين عائلات وقبائل مطروح.