يسعى المواطنون المقيمون في محافظة السويس عن مواقيت الصلوات الخمس، لأداء الصلوات في حينها، وبخاصة موعد أذان الفجر يوم السبت 25-3-2023 م، فهو فجر اليوم الثالث من شهر رمضان، والذي يكون موعد محدداً للإمساك عن المفطرات وبداية صوم يوم جديد.

موعد أذان الفجر في السويس السبت 25 -3- 2023

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة المصرية للمساحة، من خلال بيان لها موعد أذان الفجر في السويس اليوم السبت 25 -3- 2023م، 3 من شهر رمضان، والذى يحين فى تمام الساعة الرابعة و21 دقيقة، وقد حددت إمساكية شهر رمضان المعلنة من قبل هيئة المساحة موعد السحور عند الثانية ودقيقة واحد ،والأمساك عند الرابعة ودقيقة واحد أيضاً.

عدد ساعات الصيام

وذكر بيان هيئة المساحة أن موعد أذان مغرب السبت 25 -3- 2023 يحين في السادسة و4 دقائق، وساعات الصوم تسجل 14 ساعة و3 دقائق.

تواجد المصلين قبل رفع الأذان

وتشهد مساجد محافظة السويس تواجد عدد كبير من المصلين قبل رفع الأذان، لإقامة صلاة السنن والحصول على ثواب المكوث في المسجد في انتظار الصلاة، ودعاء بين الأذان والإقامة، في ظل إعلان مديرية أوقاف السويس بأن مساجد المحافظة جميعها، على أتم الاستعداد، لاستقبال المصلين، بعد حملة النظافة والتطهير والتجهيز على مدار شهر كامل، حتى ظهرت في أبهى صورها.

مواقيت الصلاة غداً السبت

وأوضح بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، الصادر من خلال موقع الهيئة الرسمي، أن مواقيت الصلاة السبت 25-3-2023 تكون صلاة الفجرعند 4:21 ص، موعد الشروق عند 5:48 ص، صلاة الظهر، 11:56 ص، ويحين موعد صلاة العصر عند 3:25 م،المغرب 6:04 م،والعشاء 7:22 دقيقة.