خبير علاقات دولية: التعاون بين روسيا ومصر يمثل ثلث التبادل مع أفريقيا

كشف أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، عن أهمية مشاركة مصر في القمة الروسية الأفريقية الثانية لعام 2023، التي تُعقد في مدينة سان بطرسبرج على مدار يومي 27 و28 يوليو الجاري، بحضور عدد من رؤساء وقادة الدول الأفريقية، من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز» مساء اليوم الأربعاء.

مصر وقيادة العلاقات الدولية

وقال خبير العلاقات الدولية، في مداخلته الهاتفية: «مصر هي التي تقود العلاقات في الوقت الحالي، مع كل الدول الكبرى، ومنها روسيا، وأن دور مصر كبير في القمة الأفريقية الروسية، خاصةً وأنها كان لها دور كبير في قمة 2019، وهي القمة الأولى، وكانت مصر حينها رئيساً للاتحاد الأفريقي».

طبيعة العلاقات المصرية الروسية

وأضاف أحمد سيد، عن العلاقات المصرية الروسية قائلاً: «العلاقات بين البلدين علاقة وطيدة، حيث دشنت القاهرة وموسكو، أثناء زيارة الرئيس السيسي لروسيا في عام 2018، اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2021، لافتاً إلى أن هناك علاقات على مستويات متعددة، علمية وسياسية واقتصادية، وعلى مستوى الطاقة، وأن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يقارب 6 مليارات دولار في العام الماضي، وهو يشكل ثلث التعامل بين روسيا وباقي الدول الأفريقية.