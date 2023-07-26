الرئيس الروسي: لدينا مشروعات واعدة مع مصر في مختلف المجالات

أقيم منذ قليل، لقاء القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي يهدف لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، فضلا عن بحث الملفات والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال بوتين، خلال اللقاء: «سوف نحتفل بالعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا وبمرور هذه العقود والسنوات الكبيرة من العلاقات بين البلدين، التي اتسمت بطابع خاص وأحرزنا نتائج كبيرة ولدينا مشروعات واعدة في كافة القطاعات وأولها قطاع الطاقة، ويوجد مشروع وأقصد قبل كل شيء مشروع الضبعة الذي نقوم بتطويره في الوقت الحالي».

بوتين: العلاقات المصرية الروسية تتسم بطابع خاص

وأضاف أنه خلال السنوات الـ80 الماضية، اكتسبت العلاقات بين البلدين طابعا خاصا، موضحًا أن البلدين أحرزا نجاحات كبيرة.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا

ولفت بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا ارتفع بشكل ملحوظ، ومصر تحظى بثلث حجم التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا.

جاء ذلك على هامش لقاء ثنائي بين الرئيسين على هامش القمة الروسية الأفريقية في نسختها الثانية، نقلته قناة القاهرة الإخبارية.