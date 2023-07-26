خبير سياسة دولية: مبادرة الرئيس السيسي تعزز الروابط بين روسيا وأفريقيا

أكد أشرف سنجر، خبير السياسة الدولية، أن حرص العديد من القادة والزعماء الأفارقة على المشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثانية لعام 2023، التي تستضيفها مدينة سان بطرسبرج، ترجع إلى حرص الزعماء الأفارقة، في تكتلهم الكبير والموسع، على البحث عن حلول لمشكلات نقص الغذاء، والتضخم الاقتصادي.

زيادة الروابط بين أفريقيا وروسيا

وتحدث خبير السياسة الدولية عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي عرضها أمام القمة الروسية الأفريقية الأولى في عام 2019، قائلاً إنها تتضمن دعوة لأن يكون لأفريقيا كيان ممثل عالمي، وتتواجد مع دول كبيرة، واعتبر أن ذلك يأتي كحصاد لهذه السياسة التي نسجها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019، لتزيد من الروابط بين روسيا وأفريقيا والعكس.

وأكد أن زيادة التعاون بين أفريقيا وروسيا هام، لأن العالم في تعدد القوى يعطي للأفارقة كثيراً من المصالح، لتتوافر فرصة لاختيار ما هو الصالح بالنسبة لهم.

أطراف القوة في القمة الروسية الأفريقية

وأكمل «سنجر» حديثه عن أطراف القوة في القمة الروسية الأفريقية الثانية، مشيراً إلى أن أفريقيا بالنسبة لروسيا، تمثل سوقاً كبيرة، وأن الدول الكبيرة، تأتي مصر في المقدمة، تتبعها جنوب أفريقيا ونيجيريا، وذلك حسب الناتج القومي، وباقي الدول الأفريقية يشكلون فيما بينهم قوة اقتصادية لا يُستهان بها، بسبب عدد السكان الكبير.