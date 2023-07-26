السفير رؤوف سعد يكشف أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة سان بطرسبرج

أكد السفير رؤوف سعد، سفير مصر الأسبق لدى روسيا، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القمة الروسية الأفريقية الثانية لعام 2023، التي تُعقد في مدينة سان بطرسبرج، غداً الخميس، وتستمر على مدار يومي 27 و28 يوليو الجاري، تأتي في وقت بالغ الأهمية، تزامناً مع الأزمة الأوكرانية الروسية.

السياسة الخارجية لمصر متوازنة

وأشار السفير رؤوف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم، عملت مصر على توسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى، منوهاً بأن السياسة الخارجية لمصر تتميز بأنها متوازنة، وتستبعد تحقيق مكاسب لطرف على حساب طرف آخر.

علاقات تاريخية بين مصر وروسيا

وتابع السفير المصري الأسبق لدى روسيا أن أفريقيا أصبح لها سوق كبيرة، لما تمتلكه من ثروات غير مستغلة حتى الآن، مشدداً على أن هناك علاقات تاريخية بين مصر وروسيا، وزادت تلك العلاقات حتى الآن، بدأت باستيراد السلاح، وصولاً إلى إنشاء المفاعل النووري في الضبعة.

مناقشة ملفات ثنائية أمام القمة

واستكمل أن هناك فرصة قوية لمناقشة ملفات ثنائية بين مصر وروسيا، بشكل متطور، متوقعاً أن يتم مناقشة الأزمة الروسية – الأوكرانية، لكن بشكل غير رسمي، وذلك على مستوى الحبوب فقط، متابعاً أنه يمكن أن يكون هناك تعاون ثلاثي بين مصر وروسيا وأفريقيا، في مجالات البيئة والمناخ، والإصلاح الاقتصادي، والتحول الرقمي وغيرها.

واختتم السفير رؤوف سعد تصريحاته بقوله إن «مصر تستطيع تقوية التعاون بين روسيا وأفريقيا، وإجراء لقاءات مع القادة في الملفات الإقليمية، التي تحقق زخماً وتصل لحلول لكثير من المشكلات التي تشغل العالم.