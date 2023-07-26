والد الثاني على الثانوية الأزهرية أدبي للمكفوفين: الرئيس السيسي كرمه منذ 7 سنوات

قال محمد السيد جمعة، والد الطالب «بلال»، الثاني على الثانوية الأزهرية أدبي للمكفوفين، إن نجله يجيد اللغة الإنجليزية، ويرغب بشدة في الالتحاق بكلية اللغات والترجمة، ليفسر معاني القرآن باللغة الإنجليزية وينشر الإسلام الوسطي الصحيح للغرب.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن نجله يحلم بأن يساهم في إزالة الشبهات العالقة بالأذهان عن الدين الإسلامي، وذلك من خلال كلية اللغات والترجمة.

الرئيس السيسي كرم «بلال» في مسابقة الأوقاف

وتابع: «ابني بيحلم أن يكون سفيرا للإسلام لينشر الدين الصحيح، ويغير الصورة المعروفة عن الإسلام في الغرب، ويحلم أن يكون جنديا من جنود الدين، في إظهار الصورة الصحيحة للدين البعيدة عن التطرف».

وأشار إلى أن «بلال» مجاز بالقراءات العشر، وكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 7 سنوات حين حصل على المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة الأوقاف الدولية وهو بالصف الخامس الابتدائي، مؤكدا أنه متفوق منذ صغره.

الأزهر يعلن أسماء الأوائل

وأعلن الأزهر الشريف أسماء الطلاب الأوائل وهم: «أسماء عبدالله السماحي، حبيبة السيد خليفة، عصام هلال الحريري، ثراء سمير الرشيدي، حبيبة حمدي عبدالرحمن، ندى حسين السعودي، ياسمين عبدالفتاح النجار، بلال محمد السيد جمعة، أحمد مقتدى صابر، آية محمد عجور، منة الله محمد أحمد».