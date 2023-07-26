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مصر ضيف شرف لأول مرة.. شبكة تليفزيون الحياة تعرض حفل افتتاح مهرجان جرش اليوم

كتب:

أبانوب رجائي
09:39 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

تعرض شبكة تليفزيون الحياة، حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون الأردني، الذي تحل مصر فيه كضيف شرف لأول مرة في تاريخه، وهو الحفل الذي بدأت فعاليته في تمام الساعة الثامنة مساءً.

بدأت فعاليات افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون، بالسلام الوطني للمملكة الأردنية، ثم كلمة هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، ثم رفع علم المملكة الأردنية الهاشمية.

تتضمن فعاليات افتتاح المهرجان، إذاعة أوبريت «نهر الذهب»، وهو عمل إبداعي أردني من إخراج لينا التل، وهو عرض بصري يتحدث عن الأردن وتاريخها.

يُشارك نخبة من نجوم الفن المصريين في فعاليات مهرجان جرش، منهم الفنان هاني شاكر، والفنانة مروة ناجي، وعددًا من الفرق الموسيقية والغنائية، بخلاف فعاليات البرنامج الثقافي، والذي يشمل العديد من الندوات واللقاءات الحوارية، من بينها: أمسية تجمع الشاعرين أحمد الشهاوي، وسامح محجوب، وندوة للدكتور مدحت العدل، تتناول الدراما.

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