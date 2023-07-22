قناة الحياة: أكثر من 20 ألفا في حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة

كشف المذيع أحمد غنيم، موفد برنامج «الحياة اليوم» في مهرجان العلمين الجديدة، كواليس حفل النجم تامر حسني، قائلا إن النجاح والأجواء الحماسية والرائعة عكست مدى الاستعدادات والتنظيم والمجهود المبذول الفترة الماضية، لكي يظهر الحفل بهذا الشكل.

أقوى أيام مهرجان العلمين الجديدة

وأضاف «غنيم»، خلال تصريحات ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مهرجان العلمين الجديدة شهد أمس أقوى أيامه منذ بدايته، حيث انطلاق الحفلات الفنية بإقامة حفل للنجم تامر حسني.

وأشار إلى أن الحضور في حفل تامر حسني كان كامل العدد، حيث بلغ حوالي أكثر من 20 ألفاً، ودخول وخروج هذا العدد بسهولة دون مشاكل أو عوائق على مدار الحفل يعد نجاحاً كبيراً للغاية من قبل المنظمين.

الأجواء في حفل تامر حسني

ولفت إلى أن الأجواء أمس كانت حماسية في حفل تامر حسني: «الكل استمتع بالحفل، وأنا شخصيا استمتعت إلى حد بعيد، من حيث الشو الموجود والأجواء، وهناك كم من الطاقة الإيجابية التي حصلنا عليها منذ أمس كبيرة».