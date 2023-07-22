دور المربي في الحياة العامة؟.. عالم بالأزهر يوضح لـ«قناة الناس»

قال الشيخ علي الله الجمال، أحد علماء الأزهر، إنه من الضروري فهم أهمية القدوة الحسنة، ودورها الإيجابي في مجتمعاتنا، ولابد من وجود القدوة والمربي والمعلم الذي يربي الجيل على الأخلاق الطيبة ويغرس الإيمان في نفوسهم من خلال أفعاله وأخلاقه وتصرفاته وكلامه وحتى صمته.

الجمال: دور القدوة والمعلم تربية الأجيال على الأخلاق الطيبة

وأضاف «الجمال»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة»، الذي يُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ إشارة القرآن الكريم لـ دور المربي والقدوة في قوله تعالى، «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر»، لأن خير معلم هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وخير مربي نبي الرحمة الذي وصف الله – عز وجل – أخلاقه بقوله، «وإنك لعلى خلق عظيم».

ضرورة وجود مربي ومعلم لكل منا

وتابع: «في كتاب لأحد المشايخ الأتقياء بعنوان (هداية ربي عند فقد المربي) تحدث فيه كاتبه عن ضرورة وجود المربي في حياة الإنسان لتجنب الوقوع في الشبهات أو الانسياق وراء الشهوات وكذلك للإجابة عن الأسئلة الوجودية ودفع الخواطر السيئة، مؤكدا الحاجه إلى التحصين والمناعة الربانية التي لا تتم بدون المعلم وفي سورة الكهف قوله سبحانه، (من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا) أي يرشده ويدله على طريق الله – عز وجل».