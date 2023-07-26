رئيس جامعة كفر الشيخ: نسعى لمحاربة الأفكار الهدامة وتنوير العقول بالمعلومات

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن هناك جهودا مبذولة لزيادة الوعى لدى الشباب الجامعي، وتعميق مشاعر الانتماء للوطن جاء ذلك خلال ندوة عقدت اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات المعسكر الصيفي الدائم لجامعة كفر الشيخ، في مصيف بلطيم، الذي أنطلق منذ أسبوعين من الآن، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية والترفيهية، التي تضعها الجامعة محورا رئيسًا ضمن محاور التطوير والإنجاز لأعمال الجامعة، التي تهدف لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر حتى عام 2030.

بناء الإنسان النافع

وأشار «دسوقي»، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن قطاع الأنشطة الطلابية بالجامعة يحظى بأولوية كبيرة باعتباره وسيلة وأداة أساسية لبناء شخصية أبنائنا الطلاب، في إطار مشروع بناء الإنسان المصري القادر علي العطاء لنفسه ووطنه، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً في توفير كل الإمكانات التي يحتاج أبناؤها الطلاب على المنافسة في كافة العلمية.

خلق جيل قادر على العطاء

وأضاف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة من خلال الأنشطة الصيفية تطبق معايير التنمية الدائمة نحو التعمق في الأفكار التي تخدم الوطن، ومحاربة الأفكار الهدامة، علاوة على تنوير العقول بالمعلومات المستنيرة التي تخلق جيلا قادرا على العطاء لمصرنا الغالية.

ويضيف الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، في جامعة كفر الشيخ، أن معسكر الجامعة في مصيف بلطيم، هو بناء جيل من الطلاب قادة للمستقبل، وصناع قرار في شتى المجالات ونواحي الحياة.