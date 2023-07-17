انطلاق اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ

انطلقت، اليوم الاثنين، أول أيام اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، للعام الدراسي الجديد 2023- 2024.

إعداد مقار لجان لاختبارات القدرات

وأنهت جامعة كفر الشيخ، في وقت سابق، كل استعداداتها من إعداد مقار لجان اختبارات القدرات للطلاب، وتوفير وسائل الراحة لهم، كما تم الانتهاء من صيانة الأجهزة وأعمال الصيانة بقاعات التقديم الإلكتروني وصالة الاستقبال.

خطوات يجب اتباعها لأداء اختبار القدرات

وأعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، أهم التعليمات والخطوات الواجب اتباعها عند اختبارات قدرات الثانوية العامة، حيث يتقدم الطالب شخصياً إلى لجنة الاختبارات التي سيؤدي الاختبار أمامها في التاريخ المحدد له في تمام الساعة الثامنة صباحاً ومعه:

1- الإيصال الدال علي التسجيل في موقع التنسيق.

2- دفع الرسوم المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وقدرها مبلغ «650» جنيهاً وتُسدد عن طريق الدفع الإلكتروني.

3- عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × 6 سم.

4- أصل رقم الجلوس وصورة منه.

5- صورة البطاقة الشخصية.

6- شهادات التفوق الرياضي في حالة وجودها.

الزي الرياضي المطلوب للاختبارات

ووفقاً لكلية التربية الرياضية فإنّه قد تم تحديد الزي الرياضي المطلوب للاختبارات لكل من الطلبة والطالبات، وهي كالآتي:

بالنسبة للبنين

- فانلة بدون أكمام.

- بنطلون قصير «شورت».

- حذاء خفيف.

- شراب قصير أبيض.

- لباس بحر «مايوه».

أما بالنسبة للبنات

- بلوزة.

- بنطلون تدريب.

- حذاء خفيف.

- شراب قصير أبيض.

- لباس بحر «مايوه».

أقسام كلية التربية الرياضية

وتضم الكلية 7 أقسام علمية هي:

1- قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية.

2- قسم الإدارة الرياضية.

3- قسم التدريب الرياضى.

4- قسم الترويح الرياضى.

5- قسم علم النفس الرياضى.

6- قسم علوم الصحة الرياضية.

7- قسم علوم الحركة الرياضية.