رئيس جامعة كفر الشيخ: نسعى لتأهيل الطلاب بشكل علمي لسوق العمل

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أننا نسعى لتخريج أبنائنا الطلاب من مختلف الكليات العملية، والنظرية، طبقا لمخرجات سوق العمل وتأهيلهم بشكل عملي داخل الجامعة قبل التخرج وممارسة حياتهم العملية في مختلف جوانب الحياة.

تصنيف محلي وتطلع دولي لجامعة كفر الشيخ

وأشار «عبدالرازق»، رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال حفل تخرج طلاب كلية الهندسة بالجامعة، أن كلية الهندسة من الكليات الرائدة على المستوي المحلي والإقليمي والدولي، وأن الجامعة تسعي دائما في أحراز تقدم علي الصعيد المحلي، وكذلك ضمن التصنيفات الدولية الجديدة.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم على حرص الدولة على الاهتمام بالتعليم باعتبارها القضية الأولى للجمهورية الجديدة، وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لكل الخريجين على أعلي مستوي من المهارة والمعرفة، ليصبح الخريج مناسب لسوق العمل على المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

تجهيز ورش كلية الهندسة بأحدث التجهيزات

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على تجهيز ورش كلية الهندسة بأحدث التجهيزات، موجهاً الشكر لأسرة كلية الهندسة على الجهد المبذول لخدمة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع باعتبارها الذراع الهندسي للجامعة لافتا إلى أن الطلاب هم سفراء الجامعة للعالم والمجتمع، وأنهم أبناء أوفياء لهذا الوطن الغالي مصر، موجها الشكر لكل أب وكل أم على ما بذلوه من جهد وتعب لنحتفل سويا بتخريج أبناؤنا في أبهي صوره، ليصبحوا مواطنين مؤهلين ككتائب تعمير في كل مكان من أجل بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن اعظم مهندسي العالم هو المهندس المصري، فنحن بناة الأهرامات والمعابد وأرباب الحضارات على مر العصور والأزمان.

أوضح «عبد الرازق» أن جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب الخرجين وأسرهم، يقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل رفعة وتقدم وطننا الغالي مصر.

حضر حفل تخريج دفعة عام 2023 لطلاب كلية الهندسة بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات، الدكتور إسماعيل القن نائب، رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والمهندسة بثينة الحسيني، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة التدريس، وممثلي الهيئات، وأولياء الأمور.