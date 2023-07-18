رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بالمشروعات البحثية في كلية الزراعة

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، المشروع البحثي «إنتاج الكتلة الحيوية للطحالب لاستخدامها كأعلاف غير تقليدية للأسماك ومعالجة الماء الملوث بالمواد الكيماوية واصطياد ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الديزل الحيوي والأوميجا 3» بكلية الزراعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور يحي زكريا، عميد كلية الزراعة، والدكتور السيد بلال، الباحث الرئيسي للمشروع.

استخدام الكتلة الحيوية من الطحالب في مجالات مختلفة

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بمخرجات المشروع البحثي والتي تتمثل في نظم استزراع الطحالب وما تم من استخدام الكتلة الحيوية من الطحالب في مجالات مختلفة منها كأعلاف غير تقليدية للأسماك ومنها كمكملات غذائية للإنسان، ومعالجة الملوثات الكيماوية للمياه، وإنتاج الديزل الحيوي، ومركبات أوميجا 3، وعمل وتطوير وحدة استزراع سمكي ذكي مكثف بنظام تدوير المياه.

وقدم رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمود بهجت، مدير مركز التعاون الإقليمي، على ما قدموه من دعم لتمويل المشروع، لافتاً أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير مخرجات المشروع بالشراكة مع مركز التعاون الإقليمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

دور البحث العلمي والجامعة في حل المشكلات

وأشار الدكتور إسماعيل، القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الحصول على مشروعات بحثية من الجهات الممولة، مثمناً دور البحث العلمي والجامعة في حل المشكلات المختلفة التي تواجه المجتمع بطريقة مستدامة مما ينعكس على النشر الدولي والتصنيفات الدولية للجامعة.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على دور المشروعات البحثية في حل المشكلات البيئية المختلفة المحدثة للتغيرات المناخية، وكيفية تحويلها لعائد اقتصادي مستدام متطابق مع الأهداف الأممية لتكون الجامعة من الجامعات صديقة للبيئة.

التغلب على المشكلات البيئية

وأوضح الدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، أنّ هناك دور كبير لأعضاء هيئة التدريس في الكلية في الحصول على المشروعات البحثية والنشر الدولي لإدراج الكلية في أرقى التصنيفات الدولية، وكيفية مساهمة الكلية في التغلب على المشكلات البيئية وكيفية التحول والتحضر للأخضر للربط بين الاقتصاد الأخضر والأزرق.

ومن جانبه، أعرب الدكتور السيد بلال، الباحث الرئيسي للمشروع، عن امتنانه وشكره لهذه الزيارة، ومدى تحفيزها للفريق البحثي لتحقيق مخرجات المشروع البحثي وكيفية تطوير مخرجات المشروع البحثي بطريقة مستدامة والعمل الجاد والإخلاص في العمل لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة ورؤية مصر 2030.