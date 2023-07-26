نجم الزمالك يفاجئ إدارة النادي بقرار اعتزاله كرة القدم| عاجل

بعد مشوار كبير وتاريخ طويل في الملاعب مع نادي الزمالك ومنتخب مصر، قرر محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتزال كرة القدم، بعد الإصابة التي لحقت به في الركبة خلال الفترة الماضية، وتسبت في استبعاده من المشاركة مع الفريق، وذلك وفقا لما أعلنه مصدر مسؤول داخل االقلعة البيضاء، للوطن سبورت.

محمد عبدالشافي يقرر اعتزال كرة القدم

وقال مصدر في الزمالك، إن محمد عبد الشافي، أبلغ مسؤولي النادي بالاعتزال، والتنازل عن باقي مستحقاته، في موقف لن ينسى للاعب.

المصدر شدد على أن هناك تكريم خاص لمحمد عبدالشافي خلال الفترة القليلة المقبلة، وتحديداً عقب البطولة العربية، وذلك تقديرا لما قدمه اللاعب رفقة نادي الزمالك بعد تاريخه الكبير مع النادي خلال الفترة الماضية.

الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد المنستيري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نادي الاتحاد المنستيري، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لمسابقة البطولة العربية، والتي من المقرر أن تقام مساء يوم الجمعة القادمة، في المملكة العربية السعودية.