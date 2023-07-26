الزمالك مهدد بالاستبعاد من الكونفدرالية.. مصدر بـ«كاف» يكشف التفاصيل

كشف مصدر مسؤول بلجنة التراخيص في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن مفاجأة تهدد مشاركة الزمالك في بطولة الكونفدرالية، بالموسم المقبل، بعد حصوله على المركز الثالث ببطولة الدوري المصري، خلف الأهلي المتوج باللقب وبيراميدز الوصيف.

وقال المصدر لـ«الوطن سبورت»: «الزمالك لديه قضية جرى الحكم فيها بشكل نهائي وهي قضية سبورتنج لشبونة الخاصة بأزمة لاعب الفريق شيكابالا، ولا بد من سداد الزمالك الغرامة الموقعة عليه أو على الأقل التوصل لاتفاق ودي مع النادي البرتغالي، وإبلاغ (كاف) بذلك من أجل المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل».

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