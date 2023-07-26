10 تصريحات لحازم إمام في «DMC».. ماذا قال عن الزمالك و«العلمين الجديدة»؟

قال حازم إمام، عضو اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق وعضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، إن هناك العديد من المباريات في إطار مهرجان العلمين، وتوضح «الوطن»، أبرز التصريحات التي قالها في هذا الصدد خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري وهي كالتالي:

مشاركة حازم إمام في العلمين

- اللعب على الرمال مختلف عن النجيلة، ومجموعات اللاعبين رائعة خاصة أنهم لم يتقابلوا منذ فترة طويلة.

- جرى إقامة 3 أو 4 مباريات في إطار مهرجان العلمين.

- مجلس الأمناء بمهرجان العلمين به جانب ثقافي وفني ورياضي.

- تنظيم المباريات في مهرجان العلمين كان رائعا.

- الطقس في العلمين الجديدة ممتاز.

قصة اعتزاله من الزمالك

- اللاعب الجيد سيلعب لمدة 10 أو 15 سنة لكن سيعيش عليها 40 سنة مستقبلا.

- اعتزلت نادي الزمالك من 2008.

- لم أبتعد عن كرة القدم سواء من خلال اتحاد الكرة أو البرامج التي أقدمها.

- الفارق ليس كبيرا بين كوني داخل الملعب أو خارجه.

- اللاعب يفعل كل شيء بنفسه ويجعل الجمهور يقول بأن أداءه جيد أو دون ذلك.