عاجل.. هل ينتقل «زيزو» إلى إيفرتون الإنجليزي؟.. الزمالك يعلن موقفه

رد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، على العرض المقدم من جانب نادي إيفرتون الإنجليزي، للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن نادي الزمالك لن يناقش أي عرض مقدم من جانب أي ناد للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو، وفكرة التفريط في خدمات اللاعب غير مطروحة بصورة نهائية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن اللاعب مستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

وأشار إلى هناك عدد من العروض وصلت للنادي خلال الفترة الماضية، للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو، لكننا رفضنا مناقشتها من الأساس، لأن اللاعب هو أحد الركائز الأساسية في تشكيل نادي الزمالك، وهناك رفض تام من جانب خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، فيما يخص مسألة رحيله عن النادي.

ولفت المصدر إلى الأمر بالنسبة للاعب الفريق أحمد فتوح، مثل أحمد سيد زيزو، والنادي يرفض فكرة مناقشة أي عرض للحصول على خدماتهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والثنائي مستمر مع النادي.

وكان مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو، قد أكد لـ«الوطن سبورت»، صباح اليوم الأحد، وجود عرض رسمي من نادي إيفرتون، للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق.