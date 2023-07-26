نتيجة الثانوية العامة 2023.. نسب النجاح في 9 مواد

تستعد وزارة التربية والتعليم الفني لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، بداية الأسبوع المقبل، إذ أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، نسب النجاح ومؤشرات النجاح في امتحانات مواد «الجيولوجيا والرياضيات التطبيقية وعلم النفس والاجتماع واللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا والفيزياء والكيمياء والتاريخ».

نتيجة الثانوية العامة 2023.. نسب النجاح

وأوضح وزير التربية والتعليم، نسب النجاح بنتيجة الثانوية العامة في 9 مواد للشعبتين العلمية والأدبية، وجاءت كالتالي:

- نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا بنتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 91.1% وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 88.5%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بنتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في مادة الكيمياء بنتيجة للثانوية العامة 2023 بلغت 88.9%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بتتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 90.2%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2023

- نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا بنتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بنتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بنتيجة الثانوية العامة 2023 تجاوزت 90%؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

- نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية بنتيجة الثانوية العامة 2023 تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز عددهم 20% من عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان.