أيام قليلة على إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن، حيث تحرص الجريدة كعادتها كل عام على إتاحة النتيجة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، بمجرد اعتمادها رسميا من جانب وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن

وينتظر آلاف الطلاب نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن، كما يزيد الاهتمام أيضا بمتابعة كل ما يتعلق بالكليات الجديدة التي أصبحت متاحة في عدد كبير من الجامعات المصرية، والتخصصات الجديدة في أسواق العمل العالمية والإقليمية والمحلية، مثل تكنولوجيا الفضاء، والملاحة الجوية، والعلوم التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي.

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن

وللحصول على نتیجة الثانویة العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن، يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بجريدة الوطن.

- إدخال الاسم الرباعي للطالب.

- إدخال رقم الجلوس للطالب.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- وإدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب.

- الضغط على تسجيل.

- يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

من جانبه أكد مسؤول في وزارة التربية والتعليم، انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك في جميع المواد الدراسية، وقد بدأت بالفعل مرحلة المراجعة وتجميع الدرجات استعداداً لإعلان النتيجة.