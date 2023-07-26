خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023.. نسبة النجاح أعلى من العام الماضي

يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الحالي، الأسبوع المقبل، نتيجة الثانوية العامة، ويعقد مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لكشف تفاصيل النتيجة، ونسبة النجاح العامة في الثانوية العامة، وشرائح المجاميع، وبعدها يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 مجانا دون دفع أي مبالغ مالية وبطرق بسيطة جدا، من خلال موقع الوطن، كما يلي.

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الوطن.

- إدخال الاسم الرباعي للطالب.

- رقم جلوس الطالب.

- اختر الشعبة «العلمية علوم أو رياضة، أو أدبي».

- اختار محافظتك.

- البريد الإلكتروني.

- رقم التليفون.

- الحصول علي نتيجه الثانويه العامه ٢٠٢٣ فور اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم بجميع الدرجات.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنّ نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة ومطمئنة وأعلى من العام الماضي، مشيرا إلى أنّ النتيجة في مراحلها الأخيرة من تجميع الدرجات ومراجعة وتجهيز، وتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 في الشعبتين العلمية والأدبية.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنّه خلال ساعات سيتم تحديد أوائل الثانوية العامة 2023، وعرض الأسماء على وزير التربية والتعليم، بعد عودته من تنزانيا، وتحديد موعد الإعلان الرسمي للنتيجة والمؤتمر الصحفي للإعلان عن التفاصيل.