تتيح جريدة «الوطن» خدمة لطلاب الصف الثالث الثانوي بإتاحة نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، فالآن سجل رقم الموبايل واحصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها، واعتمادها رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واحصل عليها قبل أي حد.

سجل رقم الموبايل واحصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها

ويستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي، الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، وتسجيل رقم الموبايل وبيانات الطالب «الاسم رباعي ورقم الجلوس والشعبة والبريد الإلكتروني» لتصلك النتيجة فورا اعتمادها مباشرة، وقبل أي موقع وبسهولة ويسر دون أي مشاكل تقنية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، وتقوم الكنترولات الآن بالمرحلة النهائية من تحديد أوائل الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 في شكلها النهائي.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر، أن نتيجة الثانوية العامة مرتفعة عن العام الماضي، وأن درجات الطلاب متزنة، مشيرا إلى تصحيح امتحانات الثانوية العامة تمت بدقة وعناية شديدة حتي يحصل كل طالب علي حقه كاملاً، وأنه تم تدقيق يدوي لعينة من أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 للتأكد من دقة التصحيح.

وأشار المصدر، أنه سيتم عقد مؤتمراً صحفياً مطلع الأسبوع المقبل في مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصة الإدارية للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، ونسبة النجاح العامة وشرائح المجاميع وأوائل الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية.

ويمكن للطلاب تسجيل رقم الموبايل والحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها.