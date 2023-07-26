البابا تواضروس: نمو الإيمان مرتبط بالقداسة والبر

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة التجلي بالمقر البابوي بمركز لوجوس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وبُثت عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

البابا يستكمل سلسلة «صلوات قصيرة قوية من القداس»

ورحب البابا بالأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والمشرف على كنائس الخليج والآباء كهنة كنائس الخليج وأسرهم الذين يعقدون حاليًا مؤتمرهم السنوي في مركز لوجوس، وحضروا اجتماع الأربعاء في إطار المؤتمر ذاته.

واستكمل البابا سلسلة «صلوات قصيرة قوية من القداس»، وتناول جزءًا من الأصحاح الثاني في رسالة القديس يعقوب والأعداد (١٤ - ٢٠)، مشيرًا إلى طلبة قصيرة من الطِلبات التي ترفعها الكنيسة بعد صلوات التقديس، وهي: «لينمُ بِر الإيمان»، وأن عملية النمو مرتبطة بحياة القداسة والبِر، وتناول أمثلة لكلمة «ينمو» في الكتاب المقدس.

البابا يوضح 4 عقبات لنمو الإيمان

وأوضح البابا تواضروس أن أنواع الإيمان متعددة، وتناول بعضها مثل:

١- الإيمان الضعيف: مثال خوف بطرس.

٢- الإيمان العظيم: مثال المرأة الكنعانية.

٣- إيمان سطحي: مثال الكتبة والفريسيين.

كما أشار قداسته إلى العقبات التي تعطل نمو الإيمان، وذكر منها:

١- كبرياء العقل: كبرياء الإنسان يحرمه من الإيمان.

٢- الشك: دائرة الشك كالفخ وتجعل الإنسان يفقد الإيمان.

٣- الخوف: كلما يزداد الإيمان يقل الخوف.

البابا تواضروس: 4 أساليب لنمو الإيمان

ولكي ينمو الإيمان قال البابا أن هذا يحتاج إلى:

١- الوصية والصلاة: المسيحي المرتبط بالإنجيل والصلاة يستطيع أن يُحوّل كلام الوصية إلى خبرة ويُحوّل التعليم الذي في الإنجيل إلى تسليم لأن الإيمان غير المرئي يُرى بأعمال المحبة.

٢- التوبة والاتضاع: الإيمان يحتاج اتضاع الإنسان ونقاوة قلبه، وبالتوبة ينمو في بر الإيمان.

٣- مساندة الآخرين: كلما قدم الإنسان عمل مساندة للآخر ينمو بر إيمانه.

٤- عمل الرحمة: وجود الرحمة في قلب الإنسان يجعله ينمو في الإيمان، وكما قال القديس أغسطينوس «للقلب صمامين يعملان معًا، الأول مكتوب عليه: تُحب الرب إلهك من كل قلبك، والثاني مكتوب عليه: تحب قريبك كنفسك، ولا يمكن للقلب أن يعمل بصمام واحد».