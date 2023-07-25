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البابا تواضروس يكشف عن 3 سمات لهذا الزمان 

كتب:

مريم شريف
11:31 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

التقى البابا تواضروس الثاني، اليوم، فِي المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وفدًا من رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط يتضمن عمداء وطلابًا من مختلف كليات اللاهوت بلغ عددهم 47، برئاسة رئيس الرابطة قدس الأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي بجامعة البلمند، وعضوية الأب ميشيل قمبر الأمين التنفيذي للأتيما، والقس الدكتور بيشوي حلمي الأمين التنفيذي المشارك، والقس الدكتور صموئيل رزفي الأمين التنفيذي المشارك، وعمداء آخرين أعضاء في الرابطة.

واصطحب البابا الضيوف في جولة بالمقر البابوي ومركز لوجوس، إذ زاروا كنيسة التجلي، والمكتبة المركزية البابوية، وقاعة المجمع المقدس والممر المتحفي، ثم انتقلوا إلى قاعة الشماس المهندس عماد صبحي.

وألقى البابا كلمة جاءت فيها سمات هذا الزمان، وهي:

١. الإنسان صار بلا مشاعر

٢. تكنولوجيا بلا مبادئ

٣. أرض بلا استقرار

كيفية التعامل مع هذه السمات

كما شرح لهم كيف يمكن التعامل مع هذه السمات:

١. الله هو ضابط الكل

٢. الكتاب المقدس مرشد للحياة

٣. الكنيسة ميناء الخلاص

٤. الأسرة هي كيان وأمان

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