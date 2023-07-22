البابا تواضروس: نصلي لاستقرار أوضاع الكنيسة الكلدانية في العراق

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر، وذلك في إطار متابعته لأزمة الكنيسة الكلدانية في العراق.

ورحب البابا في بداية اللقاء بضيفه ثم استعرض معه تطورات الأوضاع الراهنة المتعلقة بالكنيسة الكلدانية بالعراق، كما اطمأن على أحوال الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم وبعث له تحية السلام والمحبة، مؤكدًا أنه يصلي من أجل استقرار أوضاع الكنيسة الكلدانية في العراق.

البابا يلتقي شباب ملتقى لوجوس الثاني

وفي سياق متصل، التقى البابا تواضروس الثاني أمس شباب ملتقى لوجوس الثاني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك في إطار فعاليات ملتقى الخدمة الخاص بهم لعام 2023، الذي يقام تحت عنوان «أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَمِ» (مت ٥: ١٤) في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وبدأ البابا كلمته بالترحيب بالشباب والاطمئنان على سير الملتقى ثم ألقى كلمة تناول خلالها مشكلة التشويش التي يواجهونها في العالم.

البابا يتحدث عن أنواع التشويش

وتحدث عن أنواع التشويش، ومن بينها: التاريخي، والإيماني، والتشويش على المستقبل، والتشويش العلمي.

وأشار إلى الحلول التي يجب اتباعها للابتعاد عن التأثيرات الضارة للتشويش، مركزًا على التمسك بالثوابت، وهي: الكتاب المقدس، والإيمان المستقيم (مسيحك)، الكنيسة، مصر (أرضك).

وأعرب في ختام كلمته عن أمنياته القلبية بقضاء أسبوع خدمة ملئ بالفرح والمحبة.