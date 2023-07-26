«مدبولي»: إنشاء المدن الجديدة ليس له علاقة بميزانية الدولة

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن أهمية مهرجان العلمين، وقال إن وجوده على مدى زمني كبير يخدم الترويج للمدينة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال لقاءه على قناة «إكسترا نيوز»: «كل الدول الجديدة بعيدة تماما عن موازنة الدولة المصرية لأن الفكر اقتصادي، وتوجد هيئة تسمى المجتمعات العمرانية دورها إنشاء مدن جديدة وكل المدن الجديدة بداية من العاشر من رمضان والسادات مرورا بالعلمين والعاصمة تبنى وتطور بأسلوب التمويل الذاتي والعلمين شأنها شأن كل المدن الجديدة».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التكلفة تأتي من عوائد البيع والتسويق، وده تمويل ذاتي وتنمية ذاتية وده فكر مصر ناجحة فيه جدا ونموذج للعالم كله لإنشاء الدول الجديدة».