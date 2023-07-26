«الوثائقية» تستعرض حياة شامبليون في مصر.. ماذا قال عن حضارة الفراعنة؟

عرضت القناة الوثائقية، مساء اليوم، فيلما وثائقيا بعنوان «شامبليون»، استعرض اكتشاف عالم المصريات «شامبليون» للحضارة المصرية وفك شفرة اللغة المصرية القديمة..

حفل نقل المومياوات المصرية

واستعرض الفيلم الوثائقي مسيرة حياة شامبليون في مصر، وماذا قال عن الحضارة المصرية القديمة، وكذلك ماذا قال عن الملك رمسيس الثاني.

عرض حفل نقل المومياوات المصرية

وعرض الفيلم الوثائقي حفل نقل المومياوات المصرية، وردود الأفعال العالمية على هذا الحفل التي أشادت بحكم الإبهار فيه واستعرض الفيلم الوثائقي، أراء عدد من خبراء الآثار العالميين، الذين كشفوا جهود شامبليون في اكتشاف الحضارة المصرية، مؤكدين أنه كان سيسعد بوجه رمسيس الثاني.